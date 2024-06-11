أغفلت الإشارة لحرب غزة.. "إنتل" تعلق مشروعا في إسرائيل

قررت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة تعليق توسيع مصنعها لأشباه الموصلات في إسرائيل، دون الإشارة إلى أن السبب في ذلك هو حرب غزة.

وكان من المقرر أن تضخ الشركة استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار دولار، بحسب وكالة "فرانس برس".

والمجموعة الأمريكية قد أعلنت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عزمها توسيع مصنع جارٍ إنشاؤه في كريات غات جنوبي إسرائيل، بكلفة 10 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم الشركة للوكالة الفرنسية إن "إدارة المشاريع الكبيرة، وفي قطاعنا بشكل خاص، تتطلب غالبًا التكيف مع جداول زمنية متغيرة".