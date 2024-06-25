خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا.. لا سلاح دون محادثات سلام

وقال ​​فليتز إنهما قدما الخطة لترامب، الذي أبدى ردًّا إيجابيًّا عليها. كما قال: "لا أزعم أنه وافق عليها أو وافق على كل كلمة فيها، لكن ما تلقيناه من تعليقات أسعدنا".

ومع ذلك، قال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب، إن البيانات التي يدلي بها ترامب أو أعضاء مخولون من حملته هي فقط التي يجب اعتبارها رسمية.

وتعد الاستراتيجية التي طرحها كيلوج وفليتز هي الخطة الأكثر تفصيلا حتى الآن من جانب شركاء لترامب، الذي قال إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة إذا فاز على الرئيس جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه لم يناقش التفاصيل.

ويمثل الاقتراح تحولا كبيرا في موقف الولايات المتحدة إزاء الحرب، وسيواجه معارضة من حلفاء أوروبيين وداخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب.

وقال الكرملين، إن أي خطة سلام في أوكرانيا تطرحها الإدارة الأمريكية المستقبلية المحتملة برئاسة ترامب يجب أن تعكس الحقائق على الأرض، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح دائما على إجراء مفاوضات.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، لـ"رويترز": "قيمة أي خطة للسلام تكمن في مراعاة التفاصيل الدقيقة والوضع الفعلي على الأرض... ونحن لا نعرف بعد طبيعة الخطة أو تفاصيلها".

وأضاف: "قال الرئيس بوتين مرارا إن روسيا كانت وستظل منفتحة على المفاوضات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الفعلية على الأرض... نحن منفتحون على المفاوضات".

ولم ترد وزارة الخارجية الأوكرانية على طلبات "رويترز" للتعليق على الخطة.