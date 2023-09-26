كييف تكشف عن تعرضها لهجوم روسي ليلي عنيف عبر 38 مسيّرة‎

شنت روسيا هجومًا جويًّا خلال الليلة الماضية على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذًا أساسيًّا لتصدير الحبوب الأوكرانية، أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وفقًا لما نشره أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء.

وأوضح كيبر أن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارًا بأحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.

وذكر الجيش الأوكراني من جهته أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الهجوم الذي شنته روسيا.

وكثفت موسكو هجماتها الجوية على موانئ أوكرانية على نهر الدانوب لا سيما ميناءي إسماعيل وريني بعد انسحابها من اتفاق للحبوب في يوليو/ تموز كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

وفي واقعة منفصلة، اليوم الثلاثاء، قال أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي ريه بجنوب أوكرانيا، إن هجومًا صاروخيًّا روسيًّا ألحق أضرارًا بمنشأة محلية في المنطقة. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هجومًا بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على المنطقة أدى لانقطاع الكهرباء عن نحو سبعة تجمعات سكنية، وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك في نحو الساعة الـ5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0230 بتوقيت غرينتش). وجاء ذلك بعد تقارير عن إسقاط بضع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا أمس الاثنين.