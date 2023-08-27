تقرير: سوناك يواجه "حرجا" في اتفاق التجارة بين الهند وبريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلافًا جديدًا قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل، بسبب مزاعم تفيد بأن زوجته أكشاتا مورتي، يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة مع الهند، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن "حزب العمال البريطاني دعا إلى مزيد من الشفافية المالية بعد الكشف عن احتمال استفادة أسهم زوجة رئيس الوزراء من الاتفاقية.

ويقول أعضاء البرلمان وخبراء التجارة إن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية بشأن قضايا الشفافية المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجة رئيس الوزراء أكشاتا مورتي، التي تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون جنيه إسترليني وواجهت مشاكل ضريبية مع الحكومة في العام الماضي، في شركة إنفوسيس الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي يوجد مقرها في بنغالورو بالهند".

وقالت إن "ثروة عائلة مورتي التي تقدر بـ 50 مليار جنيه إسترليني جاء أغلبها من شركة إنفوسيس التي شارك والدها في تأسيسها في 1981، التي أبرمت عقودًا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، وترغب في تحسين الوصول إلى إنجلترا لآلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها من خلال تغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة؛ الذي يُعد مطلبا هنديا رئيسيا في المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة".