تقرير حقوقي يوثق انتهاكات ضد مدنيين لجنود بورونديين في الكونغو

يواجه جنود بورونديون اتهامات بالتورط في الاعتداء على مدنيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما ادَّعت مبادرة حقوق الإنسان غير الحكومية في بوروندي.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن المبادرة سلَّطت الضوء على العديد من الانتهاكات التي ارتكبها جنود بورونديون جنوب منطقة كيفو، نقلاً عن شهادات ضحايا.

وينفذ الجيش البوروندي عمليات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نهاية 2021، ففي هذه المنطقة تنشط العديد من الجهات الفاعلة والجماعات المسلحة، لكن رغم عدد الجهات الفاعلة على الأرض، إلا أنه "لا يوجد شك في مسؤولية الجيش البوروندي"، بحسب عضوة المنظمة غير الحكومية، كارينا ترتساكيان.

وقالت ترتساكيان:"أكد لنا الضحايا وأشخاص آخرون أن مرتكبي تلك الجرائم هم جنود بورونديون، وأخبرونا أنهم كانوا يرتدون زيَّ الجيش البوروندي، ويتحدثون اللغة الكيروندية. كما تعرف البعض على مرتكبي هذه الانتهاكات".