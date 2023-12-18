تقرير حقوقي يوثق انتهاكات ضد مدنيين لجنود بورونديين في الكونغو
يواجه جنود بورونديون اتهامات بالتورط في الاعتداء على مدنيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما ادَّعت مبادرة حقوق الإنسان غير الحكومية في بوروندي.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن المبادرة سلَّطت الضوء على العديد من الانتهاكات التي ارتكبها جنود بورونديون جنوب منطقة كيفو، نقلاً عن شهادات ضحايا.
وينفذ الجيش البوروندي عمليات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نهاية 2021، ففي هذه المنطقة تنشط العديد من الجهات الفاعلة والجماعات المسلحة، لكن رغم عدد الجهات الفاعلة على الأرض، إلا أنه "لا يوجد شك في مسؤولية الجيش البوروندي"، بحسب عضوة المنظمة غير الحكومية، كارينا ترتساكيان.
وقالت ترتساكيان:"أكد لنا الضحايا وأشخاص آخرون أن مرتكبي تلك الجرائم هم جنود بورونديون، وأخبرونا أنهم كانوا يرتدون زيَّ الجيش البوروندي، ويتحدثون اللغة الكيروندية. كما تعرف البعض على مرتكبي هذه الانتهاكات".
وأكدت ترتساكيان وجود إفلات شبه كامل من العقاب، مشيرة إلى أنها قامت بدراسة المسار المهني لبعض القادة قائلة إن "بعضهم ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بوروندي، من ضمنها شخصية رفيعة كانت خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة".
وطالبت الجهات الفاعلة الدولية بإخضاع دعمها للقوات المسلحة البوروندية لإجراءات واضحة للغاية لوضع حد لهذه الانتهاكات.
ووفقًا لمبادرة حقوق الإنسان في بوروندي، فإن أعضاء رابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم، إمبونيراكور، مسؤولون أيضًا عن انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: إذاعة فرنسا الدولية