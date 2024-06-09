البيت الأبيض: الهجوم الروسي على خاركيف "يراوح مكانه"

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أن الهجوم العسكري الروسي في محيط خاركيف "يراوح مكانه"، واعتبر أن ذلك يعود للضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن للأوكرانيين لضرب روسيا على الجانب الآخر من الحدود.

وقال جيك ساليفان لشبكة سي بي إس، "من وجهة نظر الرئيس (جو بايدن) فهذا مجرد تفكير سليم. ما كان يحدث في محيط خاركيف وما كان جديدا في الأشهر الأخيرة، كان هجوما روسيا انتقلوا خلاله من جانب إلى آخر من الحدود، ولم يكن من المنطقي عدم السماح للأوكرانيين بالقصف وراء هذه الحدود".

وأضاف من باريس حيث يقوم جو بايدن بزيارة رسمية: "بالتالي سمح الرئيس بذلك. وقام الأوكرانيون بتطبيقه في ساحة المعركة".

وقال ساليفان: "أريد أن أؤكد أن هذا الهجوم (الروسي) على خاركيف يراوح مكانه. لا تزال خاركيف مهددة لكن الروس لم يحققوا أي تقدم في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة".