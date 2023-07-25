الدوما الروسي يرفع سن التجنيد الإجباري لـ 30 عامًا

صوت مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عامًا.

ويضع القانون الجديد حدودًا لسن التجنيد الإلزامي في روسيا من 18 حتى 30 عاما، فيما تقتصر الخدمة العسكرية على الذكور فقط.

وكان مشروع القانون في القراءة الثانية يحتوي على اقتراح جعل سن التجنيد من 21 حتى 30 عامًا، إلا أن القراءة الثالثة أقرت بداية التجنيد من سن الـ18.

ويدخل القانون حيز التنفيذ من 1 كانون الثاني/يناير 2024، وينتظر توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عليه حتى يعتبر نافذًا في البلاد.

وكان بوتين، قد وقع قبل أيام قانونا يقضي برفع الحد العمري للعسكريين الموجودين في الاحتياط بمقدار 5 سنوات لمن تقل رتبتهم العسكرية عن الضباط.