ماكرون يرأس اليوم اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم السبت، اجتماعا دفاعيا لبحث تطورات الانقلاب في النيجر، حسب ما أعلن الإليزيه، الجمعة.

وكان ماكرون أدان بـ"أشد العبارات" الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وكان قادة انقلاب النيجر، قد أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد.

والجنرال تشياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء، ثم أعلنت عزله بسبب ما قالت إنه "سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني".