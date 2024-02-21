لقاء "لولا - بلينكن".. تصريحات مقتضبة وخلاف دبلوماسي
اكتفى كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتصريحات مقتضبة للصحفيين عقب لقاء كان من المتوقع أن يكون متوتراً بين الطرفين.
وتناولت التصريحات الانتخابات الأمريكية المقبلة، إضافة إلى الحرب في غزة، والموقف البرازيلي من إسرائيل، الذي أثار التوتر الأخير بين الطرفين.
وكالة "رويترز" أشارت إلى أن اجتماع بلينكن مع الرئيس البرازيلي يأتي وسط خلاف دبلوماسي، بعد تشبيه لولا حرب إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال بلينكن إنه أوضح للرئيس البرازيلي موقف واشنطن من تصريحاته الأخيرة بشأن "المحرقة".
وأشار لولا في تصريحات مقتضبة للصحفيين خلال لقائهما في القصر الرئاسي في برازيليا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني.
ورد بلينكن قائلا إن السياسة في الولايات المتحدة تشهد "استقطابا شديدا" وإن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد تتوقف فقط على نتائج ست أو سبع ولايات وهي بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا.
وأضاف بلينكن "هناك تراجع في عدد الناخبين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد. ويدور صراع (لكسب دعم) شريحة ضئيلة جدا من الناخبين".
وذكر مكتب الرئيس البرازيلي في بيان عقب اللقاء، الذي استمر قرابة الساعتين، أن لولا وبلينكن ناقشا عدة موضوعات امتدت من قمة مجموعة العشرين إلى جهود السلام في غزة وأوكرانيا.
وقالت الحكومة البرازيلية "شدد الرئيس لولا مجددا على رغبته في السلام وإنهاء الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة... واتفق الجانبان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية".
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يجري لولا وبلينكن محادثات معمقة حول قضايا الأمن العالمي ومن بينها الصراع في غزة.
وكانت إسرائيل قالت يوم الاثنين إن الرئيس البرازيلي غير مرحب به فيها حتى يتراجع عن تصريحاته.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعارض تصريحات لولا.
وجاءت تصريحات لولا بعد زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي وقبل اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في ظل تولي البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة.
وحثت الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا، إسرائيل على حماية المدنيين لكنها دافعت عن حقها في استهداف مسلحي حماس في قطاع غزة.