لقاء "لولا - بلينكن".. تصريحات مقتضبة وخلاف دبلوماسي

اكتفى كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتصريحات مقتضبة للصحفيين عقب لقاء كان من المتوقع أن يكون متوتراً بين الطرفين.

وتناولت التصريحات الانتخابات الأمريكية المقبلة، إضافة إلى الحرب في غزة، والموقف البرازيلي من إسرائيل، الذي أثار التوتر الأخير بين الطرفين.

وكالة "رويترز" أشارت إلى أن اجتماع بلينكن مع الرئيس البرازيلي يأتي وسط خلاف دبلوماسي، بعد تشبيه لولا حرب إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال بلينكن إنه أوضح للرئيس البرازيلي موقف واشنطن من تصريحاته الأخيرة بشأن "المحرقة".

وأشار لولا في تصريحات مقتضبة للصحفيين خلال لقائهما في القصر الرئاسي في برازيليا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني.

ورد بلينكن قائلا إن السياسة في الولايات المتحدة تشهد "استقطابا شديدا" وإن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد تتوقف فقط على نتائج ست أو سبع ولايات وهي بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا.

وأضاف بلينكن "هناك تراجع في عدد الناخبين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد. ويدور صراع (لكسب دعم) شريحة ضئيلة جدا من الناخبين".

وذكر مكتب الرئيس البرازيلي في بيان عقب اللقاء، الذي استمر قرابة الساعتين، أن لولا وبلينكن ناقشا عدة موضوعات امتدت من قمة مجموعة العشرين إلى جهود السلام في غزة وأوكرانيا.