زيلينسكي: نحو 400 بلدة أوكرانية بدون كهرباء لسوء الأحوال الجوية

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 400 بلدة في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد.

ومع اقتراب الشتاء، تتوقع أوكرانيا أن تزداد الهجمات الروسية على بناها التحتية الحيوية، خصوصًا منشآت الطاقة، وتخشى وضعًا مشابهًا لما حدث في شتاء عام 2022 عندما حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية: "يشهد جزء كبير من أراضي بلدنا ظروفًا جوية صعبة للغاية".

وأشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 400 بلدة في عشر مناطق، لا سيما جنوب البلاد.