الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال توغل في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، باستهداف آليات تابعة له من قبل حركة حماس، ومقتل أحد جنوده، بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال الجيش: "قُتل جندي وأصيب آخر بجروح متوسطة، وأصيب اثنان بجروح طفيفة؛ نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه دبابة ومركبة هندسية تابعتين للجيش الإسرائيلي".