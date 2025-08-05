هدّد بفرض "السيطرة الاتحادية".. ترامب غاضب من الوضع في واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تسيطر على واشنطن العاصمة، في حال لم تحسن إدارة شؤونها.

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" شكا فيه من معدلات الجريمة في واشنطن العاصمة: "يجب تغيير القانون هناك لمحاكمة هؤلاء القاصرين كبالغين وسجنهم لفترة طويلة بدءاً من سن 14 عاماً".

وأشار إلى أنهم يسلبون، ويشوهون، ويطلقون النار على المواطنين الأبرياء دون خوف من السلطات أو العقاب.

وأضاف: "إذا لم تحسن العاصمة إدارة شؤونها، فلن يكون أمامنا خيار سوى بسط السيطرة الاتحادية على المدينة".