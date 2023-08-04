بعد السويد.. الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود إثر حوادث حرق المصحف

تشدد الشرطة الدنماركية الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة، التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد، وفق بيان لوزارة العدل الدنماركية.

وقام أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي، وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وقالت وزارة العدل الدنماركية في بيانها: "خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية".

وأضافت أن تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئيًا حتى العاشر من أغسطس/ آب الجاري.

وذكر وزير العدل، بيتر هوملجارد، في البيان، أن "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".