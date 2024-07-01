نيويورك تايمز: ضربة "موجعة" لماكرون واضطرابات محتملة في فرنسا

وجه اليمين الفرنسي المتطرف "ضربة موجعة" للرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب وصف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي حذرت من "أشهر من الاضطرابات" السياسية في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن أسبوعًا جديدًا من الحملات الانتخابية المحمومة في فرنسا يبدأ، الإثنين، بعد سيطرة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي اجتذبت عددًا كبيرًا بشكل غير معتاد من الناخبين.

وبحسب الصحيفة، يُطلب من الناخبين اختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) المكونة من 577 مقعدًا، ومن المقرر أن يعودوا إلى صناديق الاقتراع في السابع من يوليو/ تموز الحالي لإجراء الجولة الثانية من التصويت.

وإذا دخلت أغلبية جديدة من المشرعين المعارضين لماكرون البرلمان، سيضطر إلى تعيين خصم سياسي كرئيس للوزراء، ما من شأنه أن يغير بشكل كبير السياسة الداخلية لفرنسا ويشوش سياستها الخارجية، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وقالت: "سيكون هذا صحيحاً بشكل خاص إذا أُجبر ماكرون على الحكم إلى جانب جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني البالغ من العمر 28 عاماً".