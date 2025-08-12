إدارة ترامب ترفض خفض انبعاثات الشحن للصفر

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اقتراح "إطار عمل صفر انبعاثات" الذي قدمته المنظمة البحرية الدولية، ويهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الشحن الدولي.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزراء الخارجية ماركو روبيو، والتجارة هوارد لوتنيك، والطاقة كريس رايت، والنقل شون دافي، بحسب "رويترز".

وقال الوزراء: "ترفض إدارة ترامب بوضوح هذا الاقتراح أمام المنظمة البحرية الدولية، ولن تتسامح مع أي إجراء يزيد من التكاليف على مواطنينا أو شركات الطاقة أو الشحن وعملائها أو السياح".

ويُتوقع أن ينظر أعضاء المنظمة البحرية الدولية في اعتماد إطار العمل في أكتوبر/ تشرين الأول.