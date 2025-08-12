غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زبقين جنوبي لبنان

logo
العالم

إدارة ترامب ترفض خفض انبعاثات الشحن للصفر

إدارة ترامب ترفض خفض انبعاثات الشحن للصفر
سفن شحن في ميناء لوس أنجلوسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 7:50 م

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اقتراح "إطار عمل صفر انبعاثات" الذي قدمته المنظمة البحرية الدولية، ويهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الشحن الدولي.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزراء الخارجية ماركو روبيو، والتجارة هوارد لوتنيك، والطاقة كريس رايت، والنقل شون دافي، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة

للعام الرابع.. انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة تسجّل رقمًا قياسيًا

للعام الرابع.. انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة تسجّل رقمًا قياسيًا

وقال الوزراء: "ترفض إدارة ترامب بوضوح هذا الاقتراح أمام المنظمة البحرية الدولية، ولن تتسامح مع أي إجراء يزيد من التكاليف على مواطنينا أو شركات الطاقة أو الشحن وعملائها أو السياح".

ويُتوقع أن ينظر أعضاء المنظمة البحرية الدولية في اعتماد إطار العمل في أكتوبر/ تشرين الأول.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC