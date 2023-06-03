ارتفاع عدد القتلى في السنغال بعد يومين من الاحتجاجات

قالت الشرطة السنغالية، اليوم السبت، إن عدد القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد ارتفع إلى 15، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات في العاصمة دكار إزالة الأنقاض وتأمين المتاجر المنهوبة، بعد اضطرابات استمرت يومين.

وقال متحدث باسم الشرطة عبر الهاتف إن الهدوء ساد معظم أنحاء العاصمة دكار على ما يبدو، اليوم، لكن لا يزال التوتر قائما بعد أن أودت الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن بحياة ستة أشخاص، أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 15 في اليومين السابقين.