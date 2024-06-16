زيلينسكي: روسيا غير مستعدة للسلام.. والصين ليست عدوًا لأوكرانيا
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا ووفرت دعمًا قويًا لوحدة أراضي بلاده.
وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا هو الواقع".
وأضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدًا إذا انسحبت من أراضينا"، مشيرا إلى أن المساعدة الغربية غير كافية "للانتصار" في الحرب.
ومن جانب آخر، قال إن الصين "ليست عدوًا" لأوكرانيا، وفقًا لما جاء عبر وكالة "فرانس برس".
وقد اتفقت عشرات الدول التي اختتمت قمة دولية حول أوكرانيا الأحد في سويسرا على أنه يجب على كييف الدخول في حوار مع روسيا حول إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.