زيلينسكي: روسيا غير مستعدة للسلام.. والصين ليست عدوًا لأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا ووفرت دعمًا قويًا لوحدة أراضي بلاده.

وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا هو الواقع".