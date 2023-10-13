البيت الأبيض: نقل سكان غزة خلال 24 ساعة سيكون أمرًا صعبًا

وفي ذات الإطار وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة، بأنه "مروّع" وقالت إن القطاع يتحول بسرعة إلى "حفرة من الجحيم".

ووجّه الجيش الإسرائيلي الدعوة بينما يحشد دباباته استعدادًا لغزو بري متوقع ردًا على هجوم عنيف شنته حركة حماس.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان، "طلبُ القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع".

وأضاف: "هذا لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس، ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية".

وذكر "لازاريني" أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفًا بملاجئ الأونروا.

وتابع قائلاً: "سرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر لها الأبدان. غزة تتحول سريعًا لحفرة من الجحيم، وعلى شفا الانهيار".

وقالت الأونروا، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية.

وتأسست الوكالة، العام 1949، في أعقاب الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل، وتقدم خدمات عامة مثل: التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الإنسانية في غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وتتهم السلطات الإسرائيلية "الأونروا" بإدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقالت إن المشاعر المعادية لإسرائيل منتشرة في مؤسساتها، وهي اتهامات تنفيها الوكالة.