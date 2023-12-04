مسيّرات أوكرانية تغير على مستودعات نفط في لوغانس

أفاد مصدر عسكري روسي، اليوم الإثنين، بأن مستودعات للنفط في مدينة روفينكي بإقليم لوغانسك، تعرضت خلال الليل، إلى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية؛ ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقال المصدر، لوكالة "ريا نوفستي": "اشتعلت النيران في مستودعات للنفط في لوغانسك ليلًا"

وأوضح أن "الحريق وقع نتيجة هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمت طائرات دون طيار هجومية، حيث سُمع قبل وقت قصير من الحريق، أصوات هدير مسيرات كما سُمعت أصوات الدفاعات الجوية"، وأشار المصدر إلى إخماد الحريق دون وقوع ضحايا.

وتعرضت المدينة في نهاية أبريل الماضي، لهجوم بسبع طائرات مسيرة استهدفت أيضا مستودعات للنفط.