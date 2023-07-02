هبوط اضطراري لطائرة بعد 20 دقيقة من مغادرة مطار تل أبيب
أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلي عند منتصف ليل السبت/الأحد، عن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في مطار بن غوريون الواقع في تل أبيب، وذلك بعد عودة طائرة أقلعت من المطار، وهبوطها اضطرارياً بسبب كسر في أحد نوافذها.
وكانت طائرة "يونايتد إيرلاينز" من طراز 781-B، غادرت مطار تل أبيب باتجاه نيو يورك في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى متنها 339 راكباً.
وهرعت سيارات الإسعافات إلى مطار تل أبيب تحسباً لأي طارئ، وعادت الطائرة وهبطت بسلام خلال 20 دقيقة من لحظة إعلان حالة الطوارئ.