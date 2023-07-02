هبوط اضطراري لطائرة بعد 20 دقيقة من مغادرة مطار تل أبيب

أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلي عند منتصف ليل السبت/الأحد، عن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في مطار بن غوريون الواقع في تل أبيب، وذلك بعد عودة طائرة أقلعت من المطار، وهبوطها اضطرارياً بسبب كسر في أحد نوافذها.