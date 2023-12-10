استطلاع أمريكي: بايدن يتراجع وترامب يتقدم
أظهر استطلاع للرأي أن الوضع السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن في أضعف مرحلة له خلال رئاسته.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المستطلعة آراؤهم منحوا بايدن أدنى درجات الأداء الوظيفي وفضلوا دونالد ترامب لأول مرة في اختبار مباشر لرئاسته حول المنافسة الرئاسية المحتملة لعام 2024.
وقال: "يتخلف بايدن عن ترامب بأربع نقاط مئوية، 47% مقابل 43%، في اقتراع افتراضي مع هذين المرشحين فقط، فيما يتوسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، 37% إلى 31%، عندما يضاف خمسة مرشحين محتملين من حزب ثالث ومستقلين".
وأفاد 23% فقط من المستطلعة آراؤهم أن سياسات بايدن ساعدتهم شخصيا، بينما يقول 53% إنهم تضرروا من أجندة الرئيس.
وعلى عكس ذلك، قال حوالي نصفهم إن سياسات ترامب عندما كان رئيسا ساعدتهم شخصيا، أكثر من 37% الذين يقولون إنهم تضرروا.
وتمثل هذه النتائج أحدث صدمة لبايدن وللديمقراطيين، الذين أعرب بعضهم علانية عن قلقهم بشأن قدرة الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا على التحمل.
ووفق الصحيفة، يتركز ذلك بشكل متزايد على التحذيرات من عودة محتملة لترامب البالغ من العمر 77 عامًا، والتي تصف الجمهوري بأنه عازم على الانتقام وخطره على الديمقراطية.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الديمقراطيين الساخطين" يشكلون جزءًا من مجموعة أوسع بكثير تتبنى رؤية قاتمة للاقتصاد.
وصنف ثلثا الأمريكيين الاقتصاد على أنه "ضعيف أو غير جيد"، وأصبح أسوأ في العامين الماضيين، خلال فترة وجود بايدن في منصبه.
وأضاف الاستطلاع، أن "بايدن يفشل مع العديد من المجموعات التي ستصوت باستمرار للديمقراطيين، الناخبين الشباب والناخبين السود واللاتينيين، إذ إنهم يشعرون بالضغوط الاقتصادية والتحديات في الوقت الحالي ولا يظهرون الحماس بالطريقة التي كانوا بها في 2020 أو 2022".
ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك دفع بايدن وحملته للتركيز على تعليقات ترامب الأكثر إثارة للجدل، مثل وصفه للمعارضين بأنهم "حشرات" وتصريحه الأسبوع الماضي بأنه سيكون دكتاتورا في "اليوم الأول".
ووجد الاستطلاع أن إدانة ترامب بجناية، الذي يواجه 91 تهمة في أربع محاكمات جنائية، من شأنه أن يغير الاقتراع المباشر ليمنح بايدن تقدمًا طفيفًا بنقطة واحدة.
لكن لا يزال بايدن هو الذي يواجه تحدي الإدراك الأكبر عندما يتعلق الأمر بالصورة والكفاءة.
ويقول الناخبون إن ترامب هو الرهان الأفضل من بايدن لتأمين الحدود، بنسبة 30 نقطة مئوية، وترويض التضخم، بنسبة 21 نقطة، وبناء الاقتصاد، بنسبة 17 نقطة.
كما لفت الاستطلاع إلى أن ترامب يتمتع بتقدم مهيمن في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بدعم ما يقرب من 60%، ما يشير إلى أن نيكي هيلي ستكون المرشحة الأقوى للانتخابات العامة.
وتتفوق هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة السابقة، على بايدن في مباراة اختبارية بفارق 17 نقطة، أي 51% مقابل 34%، مقارنة بتقدم ترامب بأربع نقاط.