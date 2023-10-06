بايدن يلمح لإمكانية عقد لقاء مع نظيره الصيني قريبا

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى احتمال عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة "أبيك" (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادىء) المرتقبة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وقال بايدن، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن "مثل هذا الاجتماع لم يتم تنظيمه لكنه احتمال"، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيسين يعتزمان عقد لقاء لتهدئة التوتر بين بكين وواشنطن.

في الأشهر الماضية، استأنفت بكين وواشنطن الحوار مع سلسلة من الزيارات التي أجراها مسؤولون أمريكيون كبار إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

لكن العلاقات الثنائية تبقى متوترة، حيث إن الخلافات التجارية، والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي، ومسألة جزيرة تايوان الديموقراطية الخاضعة لحكم ذاتي، كلها ملفات شائكة بين الطرفين.

وفي آب/أغسطس، أعلن بايدن أنه لا يزال يعتزم الاجتماع مع الرئيس شي خلال قمة "أبيك"، ولم تؤكد بكين مشاركة شي في هذه القمة.