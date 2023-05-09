الإعلان عن قائمة الفائزين بجوائز "بوليتزر" الصحفية

فازت وكالة "أسوشيتد برس" بجائزة "بوليتزر" لعام 2023 في فئة الخدمة العامة عن تغطيتها في زمن الحرب لمدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على جائزة التقارير الدولية عن قصصها عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفازت كارولين كيتشنر مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" بجائزة "بوليتزر" في فئة التغطية الوطنية عن تغطيتها للإجهاض في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي حكم "رو ضد وايد" التاريخي لعام 1973 الذي كان قد أضفى شرعية على الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ووصلت وكالة "رويترز" إلى النهائيات في التغطية الوطنية عن القصص التي تكشف عن استغلال عمالة الأطفال على نطاق واسع بين موردي شركة هيونداي في ألاباما، بالإضافة إلى فئة التقارير الدولية بسلسلة استقصائية تكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش النيجيري ضد النساء والأطفال خلال حربه مع الإسلاميين المتشددين.

وفازت صحيفة "وول ستريت جورنال" بجائزة "بوليتزر" للتقارير الاستقصائية لكشفها عن تضارب المصالح المالية بين المسؤولين في عشرات الوكالات الاتحادية.

وفازت صحيفة "لوس انجليس تايمز" بجائزة "بوليتزر" للأخبار العاجلة لكشفها محادثة مسجلة سرا بين مسؤولي المدينة تضمنت تعليقات عنصرية.