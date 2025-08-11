بزشكيان يحذر أرمينيا من استغلال أمريكا لـ"ممر القوقاز"

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، من استغلال ممرّ تشارك الولايات المتحدة بتنفيذه في القوقاز لتحقيق "أهداف الهيمنة الأجنبية".

وتناول الاتصال التطورات المتعلقة بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان حول إنشاء "ممر زنغزور" في "إقليم قرة باغ".

وشدّد بزشكيان، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، على ضرورة ضمان أن يكون الممر "طريقًا للسلام والتنمية، لا أداة لتحقيق أهداف الهيمنة الأجنبية".

وحذر من "أي تحركات أمريكية قد تتخذ من الاستثمار الاقتصادي وادعاء إحلال السلام غطاءً لأجندات توسعية في القوقاز".

الحفاظ على سيادة أرمينيا

وأكد الرئيس الإيراني "أهمية الحفاظ على سيادة أرمينيا، ومنع أي تدخل عسكري أو أمني في إطار تنفيذ المشروع".

ولفت بزشكيان إلى أن العلاقات بين طهران ويريفان تاريخية واستراتيجية، وأن إيران ستقف ضد أي محاولة للإضرار بها، محذراً من أن مشروع الممر يجب أن يكون "مساراً للسلام والتنمية، لا أداة لتحقيق أهداف الهيمنة الأجنبية"، في إشارة إلى الدور الأمريكي.

وقال إن طهران ترحب بأي اتفاق يعزز السلام بين دول المنطقة، لكنها ترفض أي تدخلات عسكرية أو أمنية تحت غطاء مشاريع اقتصادية.

مصالح وحساسية إيران

من جانبه، أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن شكر بلاده لمواقف إيران الداعمة لسيادة أرمينيا، مؤكداً أن أي اتفاق لن يُوقّع دون مراعاة مصالح وحساسية إيران، وأن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وقائمة على الشفافية والصدق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن في وقت سابق من اليوم ذاته عن بدء مفاوضات رفيعة المستوى بين طهران ويريفان حول هذا المشروع.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن ما يتم تداوله حول "اتفاق إيجار لمدة 99 عاماً" في إطار مشروع ممر زنغزور، مجرد خبر مختلق، مؤكداً عدم وجود أي اتفاقية سلام ثلاثية بهذا الشأن.

وأضاف أن طهران "ترفض أي انسداد حدودي مع أرمينيا"، مشدداً على أن استمرار العلاقات الجيدة مع كل من أذربيجان وأرمينيا يمثل أولوية بالنسبة لإيران، وأن أي ممر بري جديد يجب أن يُنشأ مع احترام السيادة الوطنية للدول المعنية والحدود الدولية.

وأشار المتحدث إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الأرميني إلى طهران غداً ستتضمن مباحثات تتركز حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالممر.