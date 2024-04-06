بلومبيرغ: إيران طالبت أمريكا بـ"التنحي جانبا" للرد على إسرائيل

ذكر موقع "بلومبيرغ" الإخباري، أن إيران بعثت رسالة مكتوبة إلى الولايات المتحدة، حذرتها من الانجرار إلى فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وطالبتها بالتنحي جانبًا بينما تستعد للرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقل الموقع عن محمد جمشيدي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، قوله إن "إيران كتبت إلى أمريكا تطلب منها أن تتنحى جانبًا حتى لا تتعرض هي الأخرى للضرب"، مبينا بأن الولايات المتحدة طلبت من طهران عدم ضرب أهداف أمريكية.

ووفق الموقع، فإن إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خطوة غير معتادة بالتواصل مباشرة مع إيران للتعبير عن عدم علم الولايات المتحدة بأن ضربة الاثنين في دمشق ستحدث.

ولفت، نقلا عن شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لرد كبير من إيران ضد أهداف إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة، مبينا بأن إدارة الرئيس بايدن تشعر بالقلق من أن أي هجوم قد يكون داخل إسرائيل، وتحديدًا ضد أهداف عسكرية أو استخباراتية، وليس ضد المدنيين.