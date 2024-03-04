بعد التسريبات.. برلين تستبعد تسليم أوكرانيا صواريخ "توروس"

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، تسليح أوكرانيا بصواريخ من طراز "توروس" طويلة المدى، في خضم أزمة سياسية مع موسكو؛ بسبب تسريبات مسجلة لضباط ألمان.

وكانت صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، أول من ينشر التسجيل الصوتي، يوم الجمعة الماضي، ونشرته أيضًا على قناتها عبر "تلغرام".

وتضمن التسجيل، البالغة مدته 38 دقيقة، نقاشًا لضباط ألمان بشأن تزويد أوكرانيا بأسلحة، منها صواريخ "توروس"، وقيام كييف بضربة محتملة على جسر في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شولتس قوله، في إحدى المناسبات، الاثنين: "لا يمكنك تسليم نظام أسلحة بمدى واسع جدًا من دون التفكير في كيفية التحكم فيه".

وأضاف: "إذا كنت تريد التحكم، وهذا لن يحدث إلا بمشاركة جنود ألمان، فهو أمر غير وارد بالنسبة لي".