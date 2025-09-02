هجوم أوكراني يجبر المئات على إخلاء منازلهم في روستوف الروسية

ذكر مسؤول في منطقة روستوف في روسيا اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص من منازلهم خلال الليل في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة.

أخبار ذات علاقة الشرطة الأوكرانية تشتبه بتورط روسيا في اغتيال البرلماني أندريه باروبي

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل. ولم تذكر عدد المسيرات التي تم رصدها، بحسب رويترز.

وقال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليغرام "تم اكتشاف قذيفة (مسيرة) لم تنفجر في إحدى الشقق".

وأضاف "كإجراء احترازي، تم إجلاء 320 شخصا من سكان المبنى".

وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية في مدينة روستوف-أون-دون. وأصيب ثلاثة أشخاص من بينهم طفل بجروح طفيفة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من كييف. وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما خلال الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في عام 2022.