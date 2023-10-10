إسرائيليون من جنود الاحتياط يعودون من فرنسا تأهبًا للقتال

قالت وكالة "رويترز"، إن جنود احتياط إسرائيليين اصطفوا في مطار شارل ديغول في باريس الثلاثاء، يريدون العودة إلى إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدد القتلى في هجمات حماس يوم السبت وصل إلى 900 شخص.

في المقابل، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة أودت بحياة 765 شخصا في القطاع، حتى الآن.

وقالت مجندة احتياط إسرائيلية تدعى إيدن (21 عاما) وهي تحمل حقيبتها إلى مكتب تسجيل الوصول في مطار شارل ديغول: "كان جحيما.. لي 3 صديقات لم نتمكن من معرفة مصيرهن، أعرف كثيرين من الأشخاص الذين لقوا حتفهم".

وأضافت إيدن التي وصلت إلى فرنسا قبل شهر للعمل: "أعتقد أنه تم إعدادنا جيدا في الجيش بعد 3 سنوات من الخدمة العسكرية... أعتقد أنني مستعدة للحرب. هذا كل ما في الأمر، هذه هي الحياة. ليس بوسعنا شيء، علينا أن نقاتل".