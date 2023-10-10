إسرائيليون من جنود الاحتياط يعودون من فرنسا تأهبًا للقتال
قالت وكالة "رويترز"، إن جنود احتياط إسرائيليين اصطفوا في مطار شارل ديغول في باريس الثلاثاء، يريدون العودة إلى إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدد القتلى في هجمات حماس يوم السبت وصل إلى 900 شخص.
في المقابل، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة أودت بحياة 765 شخصا في القطاع، حتى الآن.
وقالت مجندة احتياط إسرائيلية تدعى إيدن (21 عاما) وهي تحمل حقيبتها إلى مكتب تسجيل الوصول في مطار شارل ديغول: "كان جحيما.. لي 3 صديقات لم نتمكن من معرفة مصيرهن، أعرف كثيرين من الأشخاص الذين لقوا حتفهم".
وأضافت إيدن التي وصلت إلى فرنسا قبل شهر للعمل: "أعتقد أنه تم إعدادنا جيدا في الجيش بعد 3 سنوات من الخدمة العسكرية... أعتقد أنني مستعدة للحرب. هذا كل ما في الأمر، هذه هي الحياة. ليس بوسعنا شيء، علينا أن نقاتل".
وعززت شركتا العال وخطوط طيران يسرائير عدد الرحلات الجوية لإعادة جنود الاحتياط إلى إسرائيل، بعد أن أعلنت تل أبيب الإثنين أنها استدعت عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط يبلغ 300 ألف جندي.
وقال شيمون (26 عاما)، الذي أصبح أحد أصدقائه في عداد المفقودين بينما انضم آخرون بالفعل إلى الجيش، عن هجمات السبت: "كان الأمر مروعا. كان مروعا لأننا لم نتوقعه مطلقا".
وأضاف: "جميعهم الآن مجهزون بالعتاد الكامل بالفعل. وبدؤوا العمل فعلا، لذا يتعين علينا الالتحاق بهم، هذا كل ما في الأمر".
وعلى مقربة من شيمون، قال أوفير (22 عاما) الذي كان في فيتنام، إنه سلك أسرع طريق ممكن، عبر بانكوك وباريس، للعودة إلى وطنه كي يكون "إلى جانب الأصدقاء وإلى جانب الأسرة وإلى جانب جميع الجرحى والقتلى".