الكرملين: الرئيس الصيني سيزور روسيا في 20 مارس

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا يوم 20 مارس المقبل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرميلن، أن الزيارة ستستمر لمدة يومين.

وجاء أيضًا في بيان الكرملين، أنه "خلال المحادثات ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين روسيا والصين".

وأضاف البيان: "من المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر في سياق تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية".

وأشار الكرملين إلى أنه "سيتم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية الهامة".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن "زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين وتعزز الثقة والتفاهم المتبادلين".

وأضافت: "ستتخذ بكين موقفًا موضوعيًّا من الأزمة الأوكرانية، وستلعب دورًا بناء في دفع المفاوضات قدمًا".