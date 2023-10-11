تقرير: هجوم حماس بداية حرب ونهاية ابتعاد أمريكا عن الشرق الأوسط
اعتبرت مجلة "فورين أفيرز" أن هجوم حركة حماس المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، شكّل "بداية ونهاية حتميتين فُرضتا على الشرق الأوسط، في وقت لم يكن ينتظره أو يتمناه أحد".
أمّا "البداية"، بحسب تقرير نشره موقع المجلة، "تمثلت باندلاع حرب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستؤول إليه".
وأضافت أن "الإسرائيليين، بعد صدمة هجوم حماس، يسيرون باتجاه الانتقام ومحاولة تصفية الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن الخسائر وعدد الجبهات التي يمكن أن تُفتح في خضم هذا العنف المستعر، والتداعيات اللامحدودة والمفاجئة".
في المقابل، فإن "النهاية هي لحقبة الوهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تخليص نفسها من منطقة الشرق الأوسط".
واعتبرت المجلة أن "هذا الوهم هيمن على أجندة الأمن القومي الأمريكي طوال نصف القرن الماضي".
وأضافت أن "الإدارات الأمريكية ارتأت الخروج من الشرق الأوسط؛ بدعوى أنه يصرف الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحًا التي تفرضها القوة الصاعدة للصين وروسيا؛ وكذلك للالتفات إلى الشأن الداخلي الأمريكي".
وأوضحت المجلة أن ذلك جاء "بعد عشرين عاما من محاربة الإرهابيين، وما ارتبط بذلك من خسائر في الأفراد واستنزاف للموازنات، دون تحقيق نجاح في بناء دول قادرة على إدارة شؤونها في كل من العراق وأفغانستان".
وتابعت: "لتنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة، ابتكر الأمريكيون نهجًا يسمح لواشنطن بتقليص وجودها واهتمامها مع ضمان عدم ملء بكين الفراغ، فحاولت تقريب وجهات النظر السعودية الإسرائيلية وتوحيدها ضد التهديد المشترك إيران".
وعلى الجانب الآخر، "خففت واشنطن التوتر مع طهران، العدو الأكبر في المنطقة؛ حتى أنها سمحت لها بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة"، بحسب المجلة.
واستطردت المجلة: "لكن على ما يبدو، فإن التطمينات الأمريكية لم تكن كافية لطهران بحكم أن العلاقة السعودية الإسرائيلية قد تقود إلى إمكانية توسيع الضمانات الأمنية الأمريكية للرياض، والسماح للسعوديين بتطوير برنامج طاقة نووية مدني".
وخلصت المجلة إلى أن "الشرق الأوسط يتمتع بطريقة تجعله يفرض نفسه على رأس جدول أعمال كل رئيس أمريكي، وفي أعقاب هذا الهجوم المدمر، يجب على البيت الأبيض أن يرقى إلى مستوى التحدي".
المصدر: مجلة "فورين أفيرز"