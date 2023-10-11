تقرير: هجوم حماس بداية حرب ونهاية ابتعاد أمريكا عن الشرق الأوسط

اعتبرت مجلة "فورين أفيرز" أن هجوم حركة حماس المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، شكّل "بداية ونهاية حتميتين فُرضتا على الشرق الأوسط، في وقت لم يكن ينتظره أو يتمناه أحد".

أمّا "البداية"، بحسب تقرير نشره موقع المجلة، "تمثلت باندلاع حرب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستؤول إليه".

وأضافت أن "الإسرائيليين، بعد صدمة هجوم حماس، يسيرون باتجاه الانتقام ومحاولة تصفية الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن الخسائر وعدد الجبهات التي يمكن أن تُفتح في خضم هذا العنف المستعر، والتداعيات اللامحدودة والمفاجئة".

في المقابل، فإن "النهاية هي لحقبة الوهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تخليص نفسها من منطقة الشرق الأوسط".

واعتبرت المجلة أن "هذا الوهم هيمن على أجندة الأمن القومي الأمريكي طوال نصف القرن الماضي".

وأضافت أن "الإدارات الأمريكية ارتأت الخروج من الشرق الأوسط؛ بدعوى أنه يصرف الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحًا التي تفرضها القوة الصاعدة للصين وروسيا؛ وكذلك للالتفات إلى الشأن الداخلي الأمريكي".