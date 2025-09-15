بريطانيا تعلن انضمام مقاتلاتها لمهمة الناتو فوق بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين أن مقاتلات من المملكة المتحدة ستنضم إلى مهمات حلف شمال الأطلسي فوق بولندا للمساعدة في الدفاع عن الخاصرة الشرقية للناتو بعد خرق مسيّرات روسية مجال بولندا الجوي الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "مقاتلات بريطانية ستقوم بمهمات دفاع جوي فوق بولندا لمواجهة التهديدات الجوية من روسيا، بما في ذلك من المسيّرات، كجزء من مهمة الحراسة الشرقية للناتو"، مضيفة أن مهمات مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستبدأ "في الأيام المقبلة".

وأكد الأمين العام للناتو مارك روته الجمعة أن الحلف سيعزز دفاعات خاصرته الشرقية بعد توغل مسيّرات روسية في المجال الجوي البولندي.

وأطلق الناتو الأسبوع الماضي طائراته لإسقاط المسيّرات الروسية في أجواء بلد عضو في الحلف للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف.

وكانت رومانيا السبت آخر دولة عضو في الناتو تعلن توغل مسيرات في أجوائها فيما وضعت الطائرات في بولندا في حالة استعداد للرد بينما نفّذت مسيّرات روسية ضربات عبر الحدود في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان إن "سلوك روسيا المتهور يمثّل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي وانتهاكاً للقانون الدولي".

وشدد على أن تحريك المقاتلات "ليس مجرّد استعراض للقوة، بل هو ضرورة لردع أي عدوان" وتأمين المجال الجوي للناتو وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة.