محللون: نتنياهو يحاول تحجيم بن غفير والتصعيد "مسألة وقت"

أكد محللون إسرائيليون، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُجري محاولات لتحجيم النفوذ السياسي لوزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت" أيتمار بن غفير في حكومته.

وأوضح المحللون، أن "التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية "مسألة وقت"، خاصة مع اقتراب "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية والتي من المتوقع تنظيمها في القدس الشهر المقبل، والتي تأتي للاحتفال بما يُسمى "ذكرى توحيد القدس".

وبحسب المحللين، فإن "مساعي نتنياهو بشأن بن غفير تأتي قبل نحو أسبوعين من بدء الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست، ووسط توقعات بوقوع عدد غير قليل من الأحداث الدراماتيكية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني المتفجر، وخطة إصلاح القضاء".

رسائل إلى بن غفير

وقال المحلل السياسي أورن بن هاكون، في تحليل نشره في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء، الإثنين الماضي، كان مهمًا بالنسبة له، وحاول خلاله نقل رسائل للإسرائيليين".

وأوضح بن هاكون، أن "الرسالة الرئيسة هي التي تم نقلها إلى بن غفير، الذي يحاول نتنياهو تحجيم دوره في الحكومة أو على الأقل منعه من المشاركة بصناعة السياسة الإسرائيلية"، مبينًا أن نتنياهو سعى بخطابه إلى إنهاء أزمة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضاف: "نتنياهو لم ينتظر اعتذارًا علنيًا من غالانت، ولم يعقد معه أي صفقة سياسية، وسعى إلى إنهاء الأمر دون اعتذار ودون توجيه أي إنذار لوزير الدفاع"، مضيفًا: "رئيس الوزراء يريد أن يعيد التوازن لنظامه الحكومي".

وبيّن أن "نتنياهو وبعد أن كان مصرًا على تمرير خطة إصلاح القضاء قبل كل شيء؛ إلا أنه عاد ورتب أولوياته بالتأكيد على أن الخطة مهمة ولكنها لن تكون قبل كل شيء، بالتزامن مع عدم وجود رغبة لدى جميع الأحزاب بانتخابات جديدة للكنيست.

"حدث مدمر"

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي أوري إرليش، إن "التصعيد العسكري من الفصائل الفلسطينية مسألة وقت خاصة مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام التي يشارك بها عدد كبيرة من الإسرائيليين في مدينة القدس".

ووصف إرليش، في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، مسيرة الأعلام المقررة، في 18 أيار/ مايو المقبل، بالحدث "المدمر" الذي يجب على إسرائيل مناقشة عواقبه المحتملة على الوضع الأمني.

وأوضح أن "هناك خطورة كبيرة بالمسيرة من التصريحات العنصرية التي يطلقها المشاركون، كما أن خط سيرها قريب من أحياء إسلامية في القدس"، الأمر الذي يزيد من فرص الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف: "خلال المسيرة يخضع سكان الأحياء الفلسطينية لحظر تجول داخل منازلهم، وتنشر العشرات من نقاط التفتيش في البلدة القديمة في القدس"، لافتة إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول تخفيف التوترات ومنع الاحتكاكات.

ولفت المحلل الإسرائيلي، إلى أن "مسيرة الأعلام واستفزازات بن غفير للفلسطينيين في حي الشيخ جراح، تسببت قبل عامين باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، أطلق عليها اسم حارس الأسوار".

وبين أن "الحكومة الإسرائيلية السابقة منعت، العام الماضي، بن غفير من الوصول للحرم القدسي والمشاركة بمسيرة الأعلام؛ إلا أنه هذا العام وزير الأمن القومي"، في إشارة لصعوبة صدور قرار بمنعه، وبالتالي إمكانية اندلاع تصعيد عسكري جديد.