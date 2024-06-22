مسؤولون في جامعة كولومبيا الأمريكية يسخرون من اليهود
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، عن مقطع مصور لكبار المسؤولين في جامعة كولومبيا وهم يسخرون من الطلاب اليهود وأعضاء هيئة التدريس عبر رسائل خاصة.
وسخر أربعة مسؤولين كبار في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، من بينهم العميد، من الطلاب اليهود وأعضاء هيئة التدريس عبر مراسلات خاصة خلال حلقة نقاش حول معاداة السامية عُقدت داخل المؤسسة الأكاديمية خلال الأسبوع الجاري.
وتم إيقاف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس عن العمل بعد الكشف عن الواقعة، وعقب ذلك تدخلت لجنة التعليم بالكونغرس الأمريكي، فيما قدم العميد اعتذارًا رسميًا، لكن الطلاب في المؤسسة الأكاديمية أعربوا عن يأسهم من "الموقف العدائي".
وتضمنت الرسائل التي تبادلها كبار المسؤولين فيما بينهم، "ازدراءً صارخًا، واستهزاءً بالتجارب التي قدمها المشاركون في اللجنة التي انعقدت في ظل الأحداث العديدة ومعاداة إسرائيل عبر الاحتجاجات التي جرت داخل الحرم الجامعي، والتي تحولت بعد ذلك إلى أعمال عنف وتخريب من جانب المتظاهرين بشكل واضح للجميع".
وتناولت اللجنة المعنية ببحث معاداة السامية داخل الجامعات الأمريكية، والتي انعقدت في 31 مايو/أيار الماضي، حياة الجالية اليهودية في الحرم الجامعي، كما تمت دعوة خريجي الجامعات للمشاركة، وحضر النقاش أيضًا أحد قادة فريق معاداة السامية في المؤسسة الأكاديمية، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بشأن الزيادة الحادة في "معاداة السامية" داخل الجامعة، والتي استمرت نحو ساعتين، سخر أعضاء هيئة التدريس من وصف تجارب اليهود في الحرم الجامعي منذ هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وكثيرًا ما كان رد فعلهم عنيفًا، واستخفوا بمزاعم معاداة السامية في المؤسسة الأكاديمية، بل وادعوا أن العناصر اليهودية في كولومبيا تستغل الاهتمام بهدف جمع الأموال.