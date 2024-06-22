مسؤولون في جامعة كولومبيا الأمريكية يسخرون من اليهود

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، عن مقطع مصور لكبار المسؤولين في جامعة كولومبيا وهم يسخرون من الطلاب اليهود وأعضاء هيئة التدريس عبر رسائل خاصة.

وسخر أربعة مسؤولين كبار في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، من بينهم العميد، من الطلاب اليهود وأعضاء هيئة التدريس عبر مراسلات خاصة خلال حلقة نقاش حول معاداة السامية عُقدت داخل المؤسسة الأكاديمية خلال الأسبوع الجاري.

وتم إيقاف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس عن العمل بعد الكشف عن الواقعة، وعقب ذلك تدخلت لجنة التعليم بالكونغرس الأمريكي، فيما قدم العميد اعتذارًا رسميًا، لكن الطلاب في المؤسسة الأكاديمية أعربوا عن يأسهم من "الموقف العدائي".

وتضمنت الرسائل التي تبادلها كبار المسؤولين فيما بينهم، "ازدراءً صارخًا، واستهزاءً بالتجارب التي قدمها المشاركون في اللجنة التي انعقدت في ظل الأحداث العديدة ومعاداة إسرائيل عبر الاحتجاجات التي جرت داخل الحرم الجامعي، والتي تحولت بعد ذلك إلى أعمال عنف وتخريب من جانب المتظاهرين بشكل واضح للجميع".