تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

تم اليوم الأحد تنصيب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس.

ويخلف لولا (77 عامًا) الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته.

وأدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليمين، رئيسًا للبرازيل، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بعد تهديدات من أنصار سلفه اليميني غايير بولسونارو بالقيام بأعمال عنف.