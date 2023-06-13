ترامب يصل إلى محكمة ميامي لبدء إجراءات المحاكمة

وكان ترامب قد وصل أمس الإثنين، إلى فلوريدا استعدادا للمحاكمة، ولدى وصوله ميامي تجمع أنصاره خارج مقر إقامته في نادي غولف قريب يملكه.

وقبل وصوله إلى مقر المحكمة غرد ترامب قائلا: "في طريقي إلى المحكمة.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".