ترامب يصل إلى محكمة ميامي لبدء إجراءات المحاكمة
وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث يواجه تهم الاحتفاظ بشكل "غير قانوني" بوثائق تتعلق بالأمن القومي بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
وكان ترامب قد وصل أمس الإثنين، إلى فلوريدا استعدادا للمحاكمة، ولدى وصوله ميامي تجمع أنصاره خارج مقر إقامته في نادي غولف قريب يملكه.
وقبل وصوله إلى مقر المحكمة غرد ترامب قائلا: "في طريقي إلى المحكمة.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وهذه هي الأولى التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة في تهمة فيدرالية، وهي المرة الأولى أيضا التي توجه فيه تهمة فيدرالية لرئيس أميركي سابق على الإطلاق.