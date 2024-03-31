بعد تراجع لـ5 أشهر.. قطاع التصنيع الصيني ينتعش من جديد

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن انتعاش قطاع التصنيع في الصين، بعد تراجع دام خمسة أشهر، مع بدء سلسلة إجراءات التحفيز الأخيرة.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفع المقياس الرسمي لنشاط المصانع في الصين إلى 50.8 من 49.1 في فبراير، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، الذين أخذت الصحيفة آراءهم، بارتفاعه إلى المستوى 50، مشيرة إلى أن المستوى 50 يقوم بفصل التوسع عن الانكماش.

فيما أظهرت مجموعة من المؤشرات خلال أول شهرين من السنة الحالية أن الصين بدأت العام على أساس متين، بقيادة قطاع التصنيع، مع تجاوز الصادرات التوقعات، وعودة الأرباح الصناعية إلى النمو.