ألمانيا تعلن عن مساعدة بـ50 مليون يورو للمدنيين في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى الأردن، الخميس، أنّ بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، في أول محطة لها ضمن جولة في الشرق الأوسط.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها إنّ برلين تستعدّ أيضا لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن "التضامن الثابت" وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات.

وأعلنت بيربوك عن حزمة المساعدات المخصصة لغزة في الأردن، المحطة الأولى من جولتها في المنطقة والتي ستشمل أيضاً لبنان وإسرائيل وتستمر حتى السبت.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان إنّ "رسالتنا واضحة"، بحسب بيان الخارجية الألمانية.

وأضافت "نحن لا نتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".