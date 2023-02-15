تقرير: الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران بشأن سجناء

كشفت شبكة "أن بي سي" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات غير مباشرة بوساطة قطرية وبريطانية بشأن سجناء.

وجاء في التقرير: "المفاوضات أحرزت تقدما لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي (..) مبادرة واشنطن تأتي بعد شهور من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي التي تعثرت".

وأضاف التقرير: "الجانبان يستكشفان صيغة تمت مناقشتها سابقًا، تعود إلى2021 ، يمكن أن تشمل تبادل أسرى محتمل والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الايرانية في بنوك كوريا الجنوبية المجمدة حاليًا بسبب العقوبات الأمريكية".

وأشارت الشبكة إلى أن "الصيغة المقترحة تقتضي أن الأموال المفرج عنها ستخصص فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من الأغراض الإنسانية".