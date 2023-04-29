أول ظهور لأردوغان في إسطنبول بعد وعكته الصحية
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، بعد وعكته الصحية حضوريًا، اليوم السبت، في إسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.
وتحدث أردوغان البالغ من العمر 69 عامًا، والذي "أُصيب بفيروس معوي" وفقًا لمحيطه، على مدى 4 أيام عبر الفيديو، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.
وكان الرئيس، الذي يتولى السلطة منذ 20 عامًا، ألغى كل التزاماته، منذ مساء الثلاثاء، بينها حدث كان منتظرًا بشدة وهو تدشين أول محطة نووية في تركيا.
والخميس، اضطُر للتحدث عبر رابط فيديو في مناسبة افتتاح محطة "أكويو" في جنوب البلاد، وبدت عليه علامات التعب، في أول ظهور على التلفزيون في بث مباشر منذ حوالي 48 ساعة.
وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، بعد ظهر يوم الخميس، أن أردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال: "هو في وضع جيد، وآثار الالتهاب المعوي تراجعت، وسيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن".