أول ظهور لأردوغان في إسطنبول بعد وعكته الصحية

وكان الرئيس، الذي يتولى السلطة منذ 20 عامًا، ألغى كل التزاماته، منذ مساء الثلاثاء، بينها حدث كان منتظرًا بشدة وهو تدشين أول محطة نووية في تركيا.

والخميس، اضطُر للتحدث عبر رابط فيديو في مناسبة افتتاح محطة "أكويو" في جنوب البلاد، وبدت عليه علامات التعب، في أول ظهور على التلفزيون في بث مباشر منذ حوالي 48 ساعة.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، بعد ظهر يوم الخميس، أن أردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال: "هو في وضع جيد، وآثار الالتهاب المعوي تراجعت، وسيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن".