قبيل بيان تحذيري من مجموعة السبع.. رسالة دعم صينية لبيونغ يانغ

وكتب شي جينبينغ في رسالته، إن "الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تجاوزت تحديات تبدّل الوضع الدولي لزمن طويل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.



وأضاف أن الوضع الدولي والإقليمي "يتبدّل بشكل جدّي ومعقّد"، مؤكدًا أنه سيواصل "بشكل دائم، دفع الصداقة والتعاون بين الطرفين لمستوى أعلى".



أتت الرسالة الصينية قبيل ساعات من مطالبة وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيونغ يانغ بـ"الامتناع" عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية.



وحذّر الوزراء في أعقاب يومين من الاجتماعات التي عقدوها في اليابان، من ردّ "قوي" على خطوات من هذا النوع.