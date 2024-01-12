بايدن: الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا "بنجاح" عددا من الأهداف الحوثية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات في اليمن ضد مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي.

وأضاف بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ".

وتابع "هذه الهجمات عرّضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة".

وقال بايدن إنه "لن يتردد" في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأفراد والتدفق الحر للتجارة.