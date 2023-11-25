"لا تصوتوا لأحد".. هذا ما يحتاجه ترامب من الناخبين السود

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن كل ما يحتاجه الرئيس السابق دونالد ترامب من الناخبين السود، ليفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، هو أن يبقوا في منازلهم، وألا يصوّتوا لأي أحد كما فعلوا في عام 2016.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن معدل إقبال الناخبين السود في الانتخابات الرئاسية عام 2016 انخفض للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بنسبة 59.6%، وكانت هذه النسبة أقل بسبع نقاط مئوية عن مستوى عام 2012، وأكبر انخفاض مسجل للناخبين السود في الانتخابات.