نتنياهو تحت الحماية.. تهديدات حوثية تدفع بإجراءات "استثنائية" لكبار المسؤولين

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بدأ بتنفيذ "إجراءات استثنائية" لتأمين كبار المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في أعقاب تصاعد التهديدات ضدهم.

وبحسب الهيئة، فإن التهديدات التي تستهدف قيادات إسرائيلية رفيعة شهدت تصعيدًا ملحوظًا، ولا سيما بعد اغتيال عدد من قادة ميليشيا الحوثي البارزين في اليمن بغارات إسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ في الأيام الأخيرة سلسلة من التدابير الأمنية المشددة، في ظل "تهديد صريح" من الحوثيين بالرد على عملية الاغتيال.

وكانت الميليشيا أعلنت، يوم السبت، مقتل رئيس الوزراء اليمني التابع لها، أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية في المنطقة الغربية من اليمن، يوم الخميس الماضي.

ويُعد الرهوي أبرز مسؤول سياسي حوثي يُقتل منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الميليشيا وإسرائيل، على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة سابقة مثيرة.. الشاباك يتهم رئيسه الجديد بارتباطه مع إرهابي يهودي

وفي السياق ذاته، توعّد زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له الأحد، بشن مزيد من الهجمات ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.