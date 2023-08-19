وسط أجواء مشحونة.. صحافية إسرائيلية تدّعي التعرض لتمييز في الطائرة

فيما تعيش إسرائيلي توترًا متصاعدًا بشأل الفصل بين الجنسين، ادّعت صحافية إسرائيلية أنها تعرضت للتمييز على أساس جنسها، بينما كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "جويش تيلغرافيك أجنسي" الأمريكية أن الصحافية "نيريا كراوس" التي تعمل في أمريكا كمراسلة لقناة اسرائيلية ادّعت أنها "كانت ضحية للتمييز من رجال يتبعون لطائفة الحريديم المحافظة على متن رحلة متوجهة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن قصة كراوس التي نشرتها عبر الإنترنت وهي ما تزال على متن الطائرة "أطلقت حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوتر ما بين اليهود المتدينين والعلمانيين".

وقالت "كراوس" إن رجالاً من الحريديم حاولوا الضغط عليها لتغيير مقعدها وعندما رفضت صاحت بها مضيفة طيران قائلة: "الرحلة لن تنطلق إذا لم تمتثلي للطلب".

وأضافت الصحافية: "رفضت وأقلعت الطائرة في موعدها.. يا له من موقف مهين لي كامرأة (..)، في الأسابيع الماضية كانت ثمة محاولات تطلب من النساء الجلوس في المقاعد الخلفية من الحافلات".

وتابعت كراوس: "أعتقد أنه طلب مني الانتقال إلى مقعد آخر لأن الرجال لا يريدون الجلوس بجانب امرأة.. نساء كثيرات كتبن لي يشكرنني لأنني تحدثت بالنيابة عنهن".