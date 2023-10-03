روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق بريانسك

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب الوكالة، كتب بوغوماز في حسابه عبر "تيليغرام"، "تم إحباط محاولة لإرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية بدون طيار فوق منطقة تروبشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار".