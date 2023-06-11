كوريا الجنوبية تقبض على 77 شخصا بتهمة التجسس

ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية على 77 شخصا مشتبها في تورطهم بـ 35 قضية تتعلق بالتجسس في مجال الصناعة، وفق ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

ونقلت "رويترز" اليوم الأحد عن الوكالة الكورية قولها إن هذه القضايا تم اكتشافها خلال تحقيق أجري على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة.

وقالت هيئة الشرطة الوطنية إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن ثماني قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى.