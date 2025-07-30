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العالم

روسيا تزيل إنذار التسونامي في كامتشاتكا

روسيا تزيل إنذار التسونامي في كامتشاتكا
من آثار الزلزال في روسياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 11:56 ص

أعلنت السلطات في شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى الشرق الروسي، الأربعاء، إزالة التحذير من تسونامي، بعد أكثر من 11 ساعة على زلزال بقوة 8,8 درجة ضرب ساحل المنطقة، ما استدعى إجلاء سكانها.

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وكتب وزير الطوارئ في المنطقة سيرغي ليبيديف على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعزائي سكان وزوار منطقة كامتشاتكا، رفع زملاؤنا في وزارة الطوارئ الحكومية التحذير من تسونامي".

وكانت السلطات الروسية أجلت آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

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وأفادت السلطات المحلية بأن عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازي تحسبًا لاحتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن معظم من تم إجلاؤهم هم من سكان المناطق الساحلية المنخفضة.

وذكرت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية  الروسية للعلوم أنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيس الذي ضرب شبه الجزيرة.

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