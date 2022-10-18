الكرملين: الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها محمية بالأسلحة النووية

قال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا، تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحفيين "هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية.. وتحظى بالقدر ذاته من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام خلال مراسم في الكرملين ضم 4 مناطق أوكرانية سيطرت عليها قواته جزئيًّا؛ ما يصعد الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.

وقال حينذاك في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج في الكرملين "هذه هي إرادة الملايين من الناس".