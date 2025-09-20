ترامب يعلن تنفيذ "ضربة رابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ، اليوم السبت، ضربة ضد سفينة يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إن الضربة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين المتاجرين بالمخدرات"، دون وقوع إصابات بين القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن السفينة كانت تمر عبر "ممر معروف لتهريب المخدرات" في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن هذه الضربة هي الرابعة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، مشددًا على ضرورة "وقف بيع الفنتانيل والعقاقير غير القانونية التي تقتل الأمريكيين"، وفق قوله، كما نشر مقطع فيديو يوثّق الهجوم.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن ترامب أمر بإرسال 7 سفن حربية تضم نحو 4500 فرد، بينها 3 مدمرات صاروخية موجهة وغواصة هجومية، إلى المياه القريبة من فنزويلا.

ونقل "أكسيوس" عن الكاتب مارك كابوتو أن بعض مستشاري ترامب لا يزالون غير متأكدين مما إذا كانت هذه العمليات تستهدف حصراً مكافحة المخدرات، أم أنها تحمل أيضًا رسائل مرتبطة بمحاولة تغيير النظام في كاراكاس تحت غطاء "إنفاذ قوانين المخدرات".