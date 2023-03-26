رسميا.. الموافقة على طلبي ترشح أردوغان وكليجدار أوغلو لرئاسة تركيا
وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها في مايو المقبل.
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فقد ذكرت اللجنة، الأحد، في قرار نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية لغاية 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتابعت: "تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية".
كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليجدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير".
ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو.