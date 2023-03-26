رسميا.. الموافقة على طلبي ترشح أردوغان وكليجدار أوغلو لرئاسة تركيا

وتابعت: "تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليجدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو.